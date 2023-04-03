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07:00, 3 апреля 2023Из жизни

Учительница занялась сексом с сыном своих друзей и попала в тюрьму

WABI: 42-летняя учительница из США совратила сына своих друзей

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В США бывшая учительница из штата Мэн совратила сына своих друзей и попала в тюрьму. Об этом сообщает WABI.

42-летняя Кира Макглин сдалась полиции города Портленд 28 марта. Согласно пресс-релизу офиса шерифа округа, женщина обвиняется в совращении малолетнего и попытке повлиять на показания жертвы. Расследование началось, когда у полиции появились данные, что Макглин несколько раз занялась сексом с подростком.

Выяснилось, что женщина работала заменяющим учителем в одной из школ штата, однако сексуальные преступления против подростка были совершены за пределами учебного заведения. По данным International Business Times, Макглин дружила с родителями жертвы и воспользовалась этим, чтобы соблазнить школьника.

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Правоохранители также заявили, что после начала расследования женщина пыталась повлиять на мальчика. «Во время расследования Макглин предположительно связалась с жертвой и просила его соврать об их отношениях», — сказано в пресс-релизе полиции.

Окончательное обвинение женщине будет предъявлено 10 мая. Ее выпустили из тюрьмы под залог и запретили общаться с жертвой. Школа, где работала подозреваемая, «исключила ее из списка действующих учителей на неопределенный срок».

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Оклахома арестовали за совращение десяти учеников. Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты внутреннего расследования школы.

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Никита Савин
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