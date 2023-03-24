Учительницу арестовали за совращение десяти учеников

KFOR: в США арестовали 43-летнюю учительницу, домогавшуюся десяти учеников

В США бывшую учительницу технологий из штата Оклахома обвинили в сексуальных домогательствах и совращении малолетних при помощи электронных средств связи. Об этом сообщает KFOR.

43-летняя Серена Катор была арестована в четверг, 16 марта, в связи с событиями, произошедшими в сентябре 2022 года. Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты внутреннего расследования школы города Маклауд, где работала Катор. Тогда выяснилось, что она отправляла троим ученикам школы в возрасте от 14 до 18 лет свои фотографии в обнаженном виде и требовала от них того же.

Во время беседы с администрацией Катор созналась в содеянном и подтвердила, что также вела с подростками разговоры на темы секса в мессенджерах и социальных сетях. Женщина предоставила дирекции список с именами десяти мальчиков, с которыми общалась. При этом двое учеников из списка встречались с дочерью учительницы. Катор объяснила администрации, что видела некие сны и не была уверена, происходит ли сексуальное общение с подростками в реальности. Она также сказала, что «слишком много пьет» и «нуждается в помощи».

При этом выяснилось, что Катор втиралась в доверие к матерям мальчиков, которых домогалась, и присылала им их фотографии из класса. «Катор рассказывала родителям, как замечательно, что их дети отлично справляются с заданиями», — говорится в судебных документах.

Уголовное расследование началось, после того как в ноябре 2022 года ученица школы рассказала родителям, что Катор якобы занималась сексом с одним из подопечных. Полицейские попытались допросить женщину, но она успела нанять адвоката, который запретил ей отвечать на вопросы. Большинство учеников, к которым обратились следователи, сказали, что «не хотели участвовать в расследовании, но на этом настояли родители».

Позже один из подростков признался, что обменивался с Катор интимными фото, а она хотела встретиться с ним, чтобы заняться оральным сексом. В официальном заявлении суда говорится, что Серена Катор является педофилом и что она «хищнически преследовала мальчиков в возрасте от 14 лет и старше». В декабре 2022 года ее уволили из школы.

После ареста 16 марта Катор была выпущена под залог в 15 тысяч долларов. В данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что учительница старших классов из американского штата Арканзас была арестована за владение материалами, «изображающими сексуальное поведение ребенка». 41-летняя Хайди Лиэн Оливер получала от мальчика его интимные фото как минимум дважды и отправляла свои в ответ.