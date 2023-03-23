Учительница обменялась с подростком обнаженными фото и оказалась в тюрьме

KNWA-TV: учительница из США оказалась в тюрьме из-за обнаженных фото 17-летнего ученика

В США учительница старших классов из штата Арканзас была арестована за владение материалами, «изображающими сексуальное поведение ребенка». Об этом сообщает KNWA-TV.

В тюрьме оказалась 41-летняя Хайди Лиэн Оливер, работавшая в школе города Малберри. Женщину арестовали 16 марта, после того как шерифу округа поступила информация о возможных отношениях между ней и 17-летним учеником.

Во время опроса подросток рассказал, что обменялся с Оливер фото, на которых он был обнажен, а в январе провел ночь в ее доме. При этом ученик не уточнил, был ли у него сексуальный контакт с педагогом, однако признался, что они обсуждали такую возможность. Оливер во время допроса призналась, что действительно получала от мальчика его интимные фото как минимум дважды и отправляла свои в ответ. Она также подтвердила, что вела с ним разговоры на темы секса.

Учительница вышла на свободу, внеся за себя залог в размере 100 тысяч долларов. Первое судебное заседание состоится 29 марта.

Ранее сообщалось, что учительница из Мельбурна, Австралия, села в тюрьму за секс с учеником. Женщина соблазнила подростка, играя с ним в видеоигры.