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07:00, 22 марта 2023Из жизни

Учительница соблазнила ученика игрой в Call of Duty и села в тюрьму

Daily Mail: учительница в Австралии села в тюрьму за секс с учеником

Фото: Annika Gordon / Unsplash

Учительница из Мельбурна, Австралия, села в тюрьму за секс с учеником, которого она соблазнила игрой в Call of Duty. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя учительница, чье имя не сообщается, начала говорить одному из учеников, что хочет дружить с ним за пределами учебного заведения. В течение нескольких месяцев преподавательница и ученик обменивались сообщениями в соцсетях и вместе играли в компьютерные игры, в частности, в Call of Duty. В конце концов женщина призналась юноше в любви.

После этого она отвезла его к близлежащей футбольной площадке. Там женщина заявила, что готова рискнуть, если он тоже готов на это. «Если нас поймают, меня посадят, и я лишусь работы», — сказала она. Между ними начались сексуальные отношения. Они обменивались тысячами сообщений и регулярно встречались до тех пор, пока родители мальчика не нашли их откровенную переписку.

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В суде родители юноши заявили, что действия женщины бросили тень на их отношения с сыном и заставили их усомниться в своих способностях быть родителями. По их словам, совершенное учительницей преступление оказало разрушительное воздействие на семью и лишило их сына нормального детства.

После произошедшего у учительницы диагностировали серьезное депрессивное расстройство. По данным психиатра, этот факт мог оказывать влияние на способность женщины принимать адекватные решения.

Она написала судье письмо, в котором заявила, что глубоко сожалеет о своем проступке и вреде, причиненном ученику ее действиями.

Суд приговорил австралийку к трем годам и девяти месяцам тюрьмы с возможностью подать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через два года. Когда ее освободят, женщина должна будет всю жизнь стоять на учете как совершившая преступление сексуального характера, ей придется регулярно отчитываться о своих действиях.

Ранее сообщалось, что в США школьная учительница оказалась в тюрьме после того, как стала общаться на сексуальные темы с учеником в интернете и поцеловала его. Как заявили в полиции, женщина состояла в интимной переписке с несколькими несовершеннолетними.

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Алиса Дмитриева
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