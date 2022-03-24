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Учительница завела роман с 15-летним подростком и попала под суд

В США педагог попала под суд за сексуальную связь с 15-летним учеником

Фото: The Sac County Sheriff's Office

В США педагог средней школы завела роман с учеником, попала под суд и отказалась признать себя виновной. Об этом сообщает KTIV.

Согласно судебным документам, 34-летняя Стефани Реджин Келси из города Лейк-Вью, штат Айова, обвиняется по трем пунктам статьи о сексуальном насилии. На заседании 22 марта она заявила о своей невиновности.

По данным местной полиции, Келси, работавшая преподавателем в средней школе East Sac County High School, имела сексуальную связь с 15-летним учеником. О романе учительницы с подростком стало известно 10 марта, после того как в правоохранительные органы обратился один из родителей мальчика. Он рассказал шерифу, что до него дошли многочисленные слухи об отношениях женщины с сыном.

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По итогам расследования, Келси были предъявлены официальные обвинения. Ее заключили под стражу и назначили залог в 30 тысяч долларов (три миллиона рублей), который педагог внесла. Школьный совет округа провел специальное заседание, на котором было решено отправить преподавателя в оплачиваемый отпуск и разорвать с ней контракт 27 мая 2022 года без возможности его возобновления.

Ранее сообщалось, что в Австралии учительница попала под суд после обвинений в совращении 15-летнего подростка. Отношения между 26-летней Петрой Шаша и одним из ее учеников длились с ноября 2020-го по февраль 2022 года.

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Никита Савин
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