Учительница совратила 15-летнего подростка и попала под суд

В Австралии учительница попала под суд после обвинений в совращении 15-летнего подростка. Об этом сообщает News.com.au.

По данным следствия, отношения между 26-летней Петрой Шаша и одним из ее учеников длились с ноября 2020-го по февраль 2022 года в Канберре. В этот период женщина отправляла подростку непристойные материалы. Ее также обвинили в «совершении непристойного акта в отношении 15-летнего мальчика» в период с декабря 2020-го по июнь 2021 года.

Как рассказал представитель полиции, перед арестом в доме учительницы прошел обыск. Ее обвинили в том, что она использовала службу доставки для передачи подростку неких непристойных материалов.

В данный момент Шаша отпущена под залог. В рамках договора об освобождении ей запрещено приближаться к жертве преступления и еще шести неназванным людям на расстояние меньше 100 метров. Кроме того, она не сможет попасть на территорию трех учебных заведений Канберры.

Обвиняемая отказалась общаться со СМИ. Следующее заседание суда назначено на 21 марта.

Ранее сообщалось, что в США 30-летнюю учительницу обвинили в совращении подростка. О связи педагога с мальчиком стало известно 18 января от другого учащегося.