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Учительница католической школы занялась сексом с подростком и попала под суд

В США 30-летнюю преподавательницу английского языка обвинили в совращении школьника
Барбара Корбо

Барбара Корбо. Фото: Philadelphia Police Department

В США учительница старших классов католической школы попала под суд за совращение школьника. Об этом сообщает WPVI-TV.

30-летняя Барбара Корбо работала преподавательницей английского языка в школе в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. О связи педагога и подростка стало известно 18 января от другого учащегося. Сразу после этого она была уволена.

Как сообщил в Twitter журналист Стив Келли, учительница занялась сексом с подопечным в автомобиле за пределами территории учебного заведения в декабре 2021 года. 9 февраля Корбо предъявили обвинения по нескольким статьям. Среди прочего, ее обвинили в сексуальном насилии и в давлении на несовершеннолетнего.

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Учительница была заключена в тюрьму, однако вскоре вышла на свободу, выплатив первые 10 процентов от назначенного ей залога в 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Других подробностей полиция Филадельфии пока не раскрывает.

Администрация учебного заведения заверила родителей и правоохранительные органы, что перед наймом на должность учителя Корбо прошла психологическое тестирование и проверку по полицейской базе. В данный момент расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в городе Норт-Ист, штат Пенсильвания, 46-летняя помощник учителя попала под суд по обвинению в совращении ученика. Отношения между педагогом и учеником продолжались с июня 2019 года по январь 2020-го.

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Никита Савин
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