46-летняя помощница учителя занялась сексом с учеником и попала в тюрьму

В США женщина, подрабатывавшая помощницей учителя, занялась сексом с одним из учеников, попала под суд и была приговорена к тюремному заключению. Об этом сообщает Erie Times-News.

По данным следствия, замужняя 46-летняя Алисия Гейтс из города Норт-Ист, штат Пенсильвания, дважды вступала в сексуальные отношения с подростком, которому на момент совершения преступления было 16 лет. Отношения между педагогом и учеником продолжались с июня 2019 года по январь 2020-го. Сообщается, что Гейтс занималась сексом с мальчиком в разных местах, в том числе в доме, где подрабатывала, присматривая за собаками.

Предварительно окружной суд приговорил женщину к сроку от полугода до двух лет тюрьмы. Более точный приговор будет определен позже. Судья заявил, что Гейтс могло грозить до 14 лет тюремного заключения за совращение и изнасилование несовершеннолетнего, однако прокуратура смягчила требования к приговору, так как обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и добровольно прошла полуторагодичный курс лечения сексуальных расстройств. Ее психотерапевт подтвердил, что этот случай был единственным.

В суде Гейтс расплакалась, извинилась перед жертвой и его близкими, а также своим мужем и детьми, которых опозорила. О романе между подростком и учительницей в полицию сообщил отец мальчика, который обнаружил у него в телефоне переписку с Гейтс. Кроме того, когда он отобрал у подростка телефон, женщина дала ему другой, чтобы они могли продолжить общение.

Ранее сообщалось, что 30-летняя тренер школьной команды по баскетболу из американского штата Огайо совратила ученицу и оказалась в суде. По данным следствия, педагог и девочка-подросток несколько раз занимались сексом в течение двух месяцев.