Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

30-летняя педагог занялась сексом с ученицей и оказалась в суде

Тренер школьной команды из США оказалась в суде за секс с ребенком

Фото: @ashley_rison

В США тренер школьных команд по софтболу и баскетболу оказалась в суде после того, как занялась сексом с одной из учениц. Об этом сообщает WXIX-TV.

Официальные обвинения были предъявлены 30-летней Эшли Ризон из штата Огайо в среду, 26 января. Педагог, работавшая в школе городка Нью-Майами с 2015 года, обвиняется в совершении действий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, спаивании несовершеннолетнего и попытках скрыть улики своих преступлений.

По данным следствия, отношения между Ризон и одной из ее подопечных начались в марте 2021 года. Тренер занималась сексом с ученицей как минимум восемь раз в апреле 2021-го, а в мае, после того, как началось разбирательство, попыталась уничтожить улики, указывающие на их связь. «Помимо того, что рассказал сам ребенок, в распоряжении следствия имеется запись разговора между ним и госпожой Ризон, в ходе которых последняя делает множество обличающих ее заявлений, умоляя не сообщать о ней властям», — сказала Линдси Шихан во время заседания суда в четверг, 27 января.

Материалы по теме:
«Это зов природы» Сексолог Анна Котенева о том, почему учителя и ученики вступают в интимную связь
«Это зов природы»Сексолог Анна Котенева о том, почему учителя и ученики вступают в интимную связь
26 июля
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля

Ризон не признала себя виновной, ей был назначен залог в 10 тысяч долларов (около 775 тысяч рублей), который женщина внесла. Следующее заседание назначено на первое февраля. На свободе бывшая учительница будет носить электронный браслет, ей запрещается общаться с жертвой.

В декабре 2021 года сообщалось, что другую учительницу из штата Огайо приговорили к одному году тюремного заключения за совращение двух учеников. Преступления женщина совершила в 2018 году.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Солдата застрелили в воинской части под Москвой
Актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом
Российского дизайнера задержали на BMW с поддельными правами
Крупный пожар на российском заводе показали на видео
В Германии неизвестные застрелили двух полицейских
Захарова высказалась о планах конфисковать имущество российских олигархов
Доктор Комаровский назвал неожиданное последствие курения
Тренер Медведева назвал причину поражения теннисиста от Надаля
Российскую авиакомпанию обвинили в неоднократном нарушении прав пассажиров
Циклон «Надя» принес в Москву аномальное тепло
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter