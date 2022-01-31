30-летняя педагог занялась сексом с ученицей и оказалась в суде

В США тренер школьных команд по софтболу и баскетболу оказалась в суде после того, как занялась сексом с одной из учениц. Об этом сообщает WXIX-TV.

Официальные обвинения были предъявлены 30-летней Эшли Ризон из штата Огайо в среду, 26 января. Педагог, работавшая в школе городка Нью-Майами с 2015 года, обвиняется в совершении действий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, спаивании несовершеннолетнего и попытках скрыть улики своих преступлений.

По данным следствия, отношения между Ризон и одной из ее подопечных начались в марте 2021 года. Тренер занималась сексом с ученицей как минимум восемь раз в апреле 2021-го, а в мае, после того, как началось разбирательство, попыталась уничтожить улики, указывающие на их связь. «Помимо того, что рассказал сам ребенок, в распоряжении следствия имеется запись разговора между ним и госпожой Ризон, в ходе которых последняя делает множество обличающих ее заявлений, умоляя не сообщать о ней властям», — сказала Линдси Шихан во время заседания суда в четверг, 27 января.

Ризон не признала себя виновной, ей был назначен залог в 10 тысяч долларов (около 775 тысяч рублей), который женщина внесла. Следующее заседание назначено на первое февраля. На свободе бывшая учительница будет носить электронный браслет, ей запрещается общаться с жертвой.

В декабре 2021 года сообщалось, что другую учительницу из штата Огайо приговорили к одному году тюремного заключения за совращение двух учеников. Преступления женщина совершила в 2018 году.