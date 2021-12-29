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Учительница занялась сексом с двумя подростками и отправилась в тюрьму

Учительницу из США приговорили к году тюрьмы за секс с двумя учениками
Christina Sosbe

Christina Sosbe. Фото: Trumbull County Common Pleas Court

В США учительница средней школы призналась в совращении двоих подростков и отправилась в тюрьму. Об этом сообщает WFMJ-TV.

29-летнюю Кристину Сосби приговорили к одному году заключения после того, как выяснилось, что она вступала в сексуальные отношения с двумя учениками школы города Янгстаун, штат Огайо, где преподавала в 2018 году. Юношам на момент совершения преступления было по 16 лет.

По данным следствия, педагог сняла номер в одном из отелей города, где встречалась со своими подопечными дважды в декабре 2018 года и занималась с ними сексом.

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Сосби не только проведет год в заключении, но и будет лишена учительской лицензии. Также ее добавят в реестр официально зарегистрированных сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что в Канаде 27-летнюю учительницу арестовали за изнасилование ученика. Заявление на педагога написал сам пострадавший.

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Никита Савин
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