Учительница занялась сексом с двумя подростками и отправилась в тюрьму

В США учительница средней школы призналась в совращении двоих подростков и отправилась в тюрьму. Об этом сообщает WFMJ-TV.

29-летнюю Кристину Сосби приговорили к одному году заключения после того, как выяснилось, что она вступала в сексуальные отношения с двумя учениками школы города Янгстаун, штат Огайо, где преподавала в 2018 году. Юношам на момент совершения преступления было по 16 лет.

По данным следствия, педагог сняла номер в одном из отелей города, где встречалась со своими подопечными дважды в декабре 2018 года и занималась с ними сексом.

Сосби не только проведет год в заключении, но и будет лишена учительской лицензии. Также ее добавят в реестр официально зарегистрированных сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что в Канаде 27-летнюю учительницу арестовали за изнасилование ученика. Заявление на педагога написал сам пострадавший.