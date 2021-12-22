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Учительница изнасиловала 16-летнего подростка и отправилась под суд

27-летняя учительница была арестована в Канаде за изнасилование ученика

Фото: страница Eagle Butte High School в Facebook

В Канаде под суд отправилась учительница, которую обвинили в совращении и изнасиловании ученика. Об этом сообщает CTV News.

27-летняя Ребекка Линн МакКаббин из города Медисин-Хат, провинция Альберта, была арестована 16 декабря по обвинению в изнасиловании и сексуальной эксплуатации лица, не достигшего совершеннолетия. Подросток, пол которого не раскрывается, самостоятельно обратился в полицию и заявил, что неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны педагога с января 2021 года.

Администрация Eagle Butte High School, где работала МакКаббин, заявила, что ее уволили, как только стало известно о преступлении. Представители школы готовы оказать следствию полное содействие. В данный момент МакКаббин отпущена из-под стражи, однако ей запрещено общаться с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, и находиться в местах, где могут собираться несовершеннолетние. Следующее заседание суда назначено на 27 января 2022 года.

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Ранее по обвинению в изнасиловании ученика была арестована учительница средней школы в США. О ее связи с несовершеннолетним подростком стало известно после того, как среди учеников учебного заведения распространилось видео, на котором педагог занимается сексом с одним из подопечных.

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Никита Савин
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