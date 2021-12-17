Учительница занялась сексом с учеником, попала на видео и оказалась в тюрьме

В США учительница средней школы оказалась в тюрьме после того, как в сеть попало видео, на котором она занимается сексом с учеником. Об этом сообщает Complex Networks.

20-летняя Айанна Дэвис из города Лэйкленд, штат Флорида, работала преподавателем английского языка в одной из школ города. О ее связи с несовершеннолетним подростком стало известно после того, как среди учеников учебного заведения распространилось видео, на котором Дэвис якобы занялась сексом с одним из подопечных. Видео передавалось посредством мессенджера Snapchat. Как запись попала к школьникам, не уточняется.

На допросе женщина призналась, что вступала в сексуальную связь с подростком четырежды. «Это явное нарушение закона о сексуальных домогательствах. Она имела влияние на жертву и воспользовалась этим, чтобы получить извращенное удовольствие», — говорится в официальном пресс-релизе шерифа Грэйди Джадда.

В администрации учебного заведения заявили, что Дэвис работала в школе по договору в качестве учителя на замену и не являлась сотрудником школы. В данный момент расследование продолжается. Следующее заседание суда назначено на 12 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в тюрьму попала 35-летняя учительница, совратившая ученицу. По данным следствия, роман между педагогом и несовершеннолетней девушкой продолжался около года.