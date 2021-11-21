Учительница математики совратила 15-летнюю школьницу и отправилась в тюрьму

В Великобритании педагог совратила ученицу-подростка и отправилась в тюрьму на восемь месяцев после заявления ее мужа в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, 35-летняя Эйми Джонс, работавшая учительницей математики в городе Седжфилд, графство Дарем, призналась школьнице, что испытывает к ней сексуальное влечение, в начале 2020 года, когда девочке было 15 лет. Между педагогом и ученицей завязался роман, продолжавшийся 15 месяцев. Когда подростку исполнилось 16 лет, пара начала встречаться для занятий сексом в автомобиле Джонс.

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Сообщается, что Джонс и ее муж Филип находились в свободных отношениях, однако продолжали жить вместе и воспитывать четырехлетнего сына. Джонс призналась супругу, что является бисексуалкой и что уже завела отношения с коллегой по школе. Однако позже выяснилось, что она выдумала это, чтобы скрыть роман с подростком.

Правда открылась после того, как Филип узнал, что его жена занимается сексом с девочкой в своем автомобиле. Мужчина, который является сотрудником соцслужбы, сразу же заявил на жену в полицию.

В суде Джонс признала себя виновной в четырех эпизодах «сексуальных отношений с ребенком в возрасте от 13 до 17 лет». Ее уволили из учебного заведения и приговорили к восьми месяцам тюремного заключения. Она начала отбывать срок во вторник, 16 ноября.

Ранее сообщалось, что в США учительница физкультуры совратила 16-летнюю ученицу и также отказалась под следствием. За это ей грозит от трех до десяти лет тюрьмы.