Учительница физкультуры занялась сексом с 16-летней ученицей и попала под суд

В США учительница физкультуры из города Форман, штат Арканзас, занялась сексом с одной из своих учениц и попала под суд. Об это сообщает Texarkana Gazette.

По данным офиса шерифа округа Литл-Ривер, 26-летняя Эшли Лейн Хиппс (Ashley Laine Hipps) работала в школе города Форман в качестве главного тренера баскетбольной команды с мая 2019-го по май 2021 года. Информацию о том, что Хиппс вступала в сексуальные отношения с одной из своих подопечных, следствие получило из анонимного источника. На момент происшествия девочке было 16 лет.

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Сообщается, что полицейские получили ордер на досмотр содержимого мобильных телефонов Хиппс и ее ученицы и обнаружили в памяти устройств доказательства сексуальных отношений педагога и школьницы. В частности, на смартфоне Хиппс была найдена фотография обнаженной девочки.

Пока бывшей учительнице предъявлены обвинения только в «хранении, распространении и просмотре материалов, содержащих сексуальные действия в отношении ребенка». По этой статье грозит от трех до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч долларов (около 730 тысяч рублей). В настоящее время Хиппс отпущена под залог в такую же сумму. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что педагог из американского штата Огайо совратила 15-летнего школьника в своем автомобиле и избежала тюрьмы. По данным следствия, 22-летняя учительница физкультуры и тренер по кроссу Корисса Маккалистер (Corissa McCalister) везла одного из своих подопечных с соревнований по легкой атлетике в другом городе штата. По дороге она остановила автомобиль и занялась с учеником сексом прямо в машине.