Учительница занялась сексом с двумя учениками и попала за решетку

В США за решетку попала учительница, занимавшаяся сексом с двумя учениками. Об этом сообщает издание People.

48-летняя американка Кэрри Кабри Витт (Carrie Cabri Witt) была арестована в 2016 году. Ее обвинили в совращении двух учеников старшей школы города Декейтер, штат Алабама, которым было 17 и 18 лет.

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Адвокаты американки требовали прекратить дело, утверждая, что секс с учениками был ее конституционным правом, так как в Алабаме возраст согласия составляет 16 лет. Прокуратура ссылалась на другой закон штата, который запрещает сотрудникам учебных заведений вступать в сексуальные контакты с учениками.

После многолетних прений Витт признала себя виновной до начала основного процесса, и 1 июля 2021 года была приговорена к 10 годам заключения. Она проведет в тюрьме лишь полтора года, а оставшийся срок будет условным.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Моника Элизабет Янг (Monica Elizabeth Young) из австралийского города Сидней оказалась в суде после того, как обиделась на 14-летнего ученика и занялась с ним сексом. Подросток писал педагогу сообщения непристойного характера в соцсетях.