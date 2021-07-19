Учительница физкультуры занялась сексом с 15-летним школьником и избежала тюрьмы

Педагог из американского штата Огайо совратила 15-летнего школьника в своем автомобиле и избежала тюрьмы. Об этом сообщает WKBN-TV.

По данным следствия, 22-летняя учительница физкультуры и тренер по кроссу Корисса Маккалистер (Corissa McCalister) везла одного из своих подопечных с соревнований по легкой атлетике в другом городе штата. По дороге она остановила автомобиль и занялась с учеником сексом прямо в машине.

Материалы по теме «Это зов природы» Сексолог Анна Котенева о том, почему учителя и ученики вступают в интимную связь «По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?

Подросток рассказал о случившемся матери, а та поставила в известность администрацию Центральной католической школы Стюбенвилля, где учился ее сын и работала Маккалистер.

Обвинения в сексуальном насилии над ребенком были предъявлены педагогу в апреле 2021 года. Маккалистер признала себя виновной в рамках досудебного соглашения.

Ее приговорили к двум годам испытательного и 80 часам общественных работ. В том случае, если женщина нарушит правила испытательного срока, она отправится за решетку на два с половиной года. Кроме того, бывший педагог получила пожизненный запрет на преподавание и будет внесена в реестр сексуальных преступников.

В данном случае суровое наказание необходимо. Ваша должность предполагала доверие учеников и ответственность за них. Вы попрали и то, и другое. Однако, насколько я понимаю, вы талантливый человек и вам всего 22 года, так что я уверен, что вы сможете оставить эту позорную страницу жизни позади Томас Шон Харви судья округа Гаррисон

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшую учительницу географии приговорили к тюремному заключению за совращение 14-летнего школьника. Ее приговорили к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения.