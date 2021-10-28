Учительница занялась сексом с 14-летним школьником и попала в тюрьму

В Западном Сассексе, Англия, учительница занялась сексом с 14-летним подростком и попала в тюрьму на пять лет и четыре месяца. Об этом сообщает The Sun.

По словам 25-летней Фатины Хоссейн, она всегда мечтала работать с детьми. Учитель верила, что все психологические проблемы взрослых людей связаны с детством, поэтому их профилактику нужно начинать еще в школе. В свободное от занятий время девушка также подрабатывала в пекарне местного супермаркета.

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Именно во время одной из смен в пекарне, в июне 2020 года, полиция арестовала ее по подозрению в сексуальных отношениях с учеником. В ходе расследования выяснилось, что Хоссейн в течение нескольких месяцев встречалась с 14-летним подростком. Преподаватель не раскаивалась: она называла школьников сексуально озабоченными и рассказывала, как они с ней флиртуют.

После ареста Хоссейн использовала поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы угрожать мальчику и другим детям. В одном из аккаунтов она притворялась 14-летней и переписывалась с членом семьи жертвы, пытаясь подставить его и добиться его увольнения с работы.

В середине октября британку приговорили к тюремному сроку. После освобождения она будет внесена в реестр сексуальных преступников на неопределенный срок. Хоссейн больше не сможет приближаться к жертве и контактировать с ней, а также появляться в определенных местах.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас учительница совратила 15-летнего ученика и оказалась в тюрьме. В 2020-2021 учебном году она работала педагогом инклюзивного образования и помощником руководителя команды чирлидинга.