Учительница рисования занялась сексом с учеником и попала в тюрьму

The Daily Voice: учительница из Нью-Джерси совратила ученика и оказалась в тюрьме

В США бывшая учительница рисования попала под обвинения в совращении ученика и отправилась в тюрьму. Об этом сообщает The Daily Voice.

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Как заявил прокурор округа Берген, штат Нью-Джерси, 44-летняя Кристин Кнудсен была арестована за то, что «занималась сексом с учеником школы, в которой работала». Прокурор добавил, что Кнудсен также «предоставляла и принимала вместе с жертвой опасные вещества».

Оказавшейся за решеткой бывшей учительнице предъявлены обвинения в изнасиловании и двух случаях «причинения опасности здоровью второй степени». По данным следствия, на момент совершения преступления жертве было «менее 16 лет». Это произошло, согласно заявлению прокурора, осенью 2018 года.

Сейчас Кнудсен арестована и находится в тюрьме, ожидая первого судебного заседания. Власти округа заявили, что на сегодняшний день ученикам школы, в которой работала педагог, ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что американском штате Калифорния полиция арестовала 39-летнюю учительницу по обвинению в изнасиловании 14-летнего ученика. Ее задержали после анонимного доноса.