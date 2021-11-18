Учительница музыки занялась сексом с учеником и оказалась в суде

В Канаде признали виновной учительницу музыки, которая занялась сексом с 15-летним учеником и оказалась в суде почти пять лет спустя. Об этом сообщает CTV News.

По данным следствия, 31-летняя Алисса Тангул завела роман с бывшим подопечным во время работы в одной из школ Эдмонтона в 2018 году. Сообщается, что она преподавала у мальчика музыку в младших классах и поддерживала с ним отношения после его перехода в старшую школу.

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В ходе предварительного заседания Тангул и молодой человек, которому уже исполнилось 20 лет, признали, что занимались сексом, однако разошлись в показаниях, кто был инициатором отношений.

В одном из эпизодов интимная близость между ними произошла в подвале дома двоюродного брата мальчика. Однако педагог утверждает, что была принуждена к этому, а по версии ученика, секс был по взаимному согласию.

Тем не менее суд признал Тангул виновной по другому эпизоду. Тогда ученик и учительница занялись сексом в ее автомобиле.

Прокуратура добивается для подсудимой тюремного заключения на срок от четырех до пяти лет. В свою очередь, адвокат женщины утверждает, что преступление было ситуативным, и нет никаких доказательств, что связь была систематической. Он попросил для бывшей учительницы условный срок.

Сама Тангул отказалась признать себя виновной в совращении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Окончательный приговор бывшей учительнице будет вынесен в декабре.

Ранее в Великобритании учительницу приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения за секс с 14-летним учеником. Выяснилось, что педагог встречалась с подростком несколько месяцев.