Беременную учительницу арестовали за секс с 15-летним подростком

В США беременная учительница попала в тюрьму за секс с учеником и хранение оружия в школе

В США беременная учительница попала в тюрьму за сексуальные отношения с учеником. Об этом сообщает Daily Record.

41-летняя Хейри Калви из города Майами, штат Флорида, была арестована по обвинению в изнасиловании 15-летнего подростка и хранении оружия на территории школы.

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Школьник, ставший жертвой Калви, отказался сотрудничать с полицией и заявил, что вступил в отношения с ней и занимался сексом по доброй воле. Кроме того, женщина находится на восьмом месяце беременности, однако полиция не собирается «строить догадки о том, кто отец ребенка».

Детективы опросили других учеников школы, и те рассказали, что в телефоне мальчика, с которым у Калви был роман, есть видеозаписи непристойного содержания с ее участием.

В данный момент Хейри Калви находится под стражей. Суд назначил ей залог в размере 19 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Майами арестовали учительницу актерского мастерства по обвинению в совращении 14-летнего ученика. Она ждала его после баскетбольных тренировок и занималась с ним сексом в своем автомобиле.