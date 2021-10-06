Учительница актерского мастерства совратила 14-летнего мальчика и попала под суд

В США преподаватель занималась сексом с 14-летним подростком и попала под суд

В США школьная учительница актерского мастерства совратила 14-летнего ученика и попала под суд. Об этом сообщает New York Post.

Согласно полицейскому отчету, 31-летняя Бриттини Лопес-Мюррей из города Майами, штат Флорида, несколько раз вступала в сексуальные отношения с подростком начиная с августа 2021 года. В отчете уточняется, что Лопес-Мюррей первой написала ученику сообщение, в котором рассказала «о своих чувствах к нему».

Материалы по теме «Это зов природы» Сексолог Анна Котенева о том, почему учителя и ученики вступают в интимную связь «По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?

Следователи выяснили, что преподаватель несколько раз забирала мальчика с баскетбольных тренировок и занималась с ним сексом в своем автомобиле. Кроме того, она присылала ученику свои обнаженные фотографии и непристойные сообщения.

Об отношениях учительницы с подростком стало известно в субботу, 2 октября, когда сестра мальчика увидела его переписку с преподавателем. Сейчас Лопес-Мюррей арестована по обвинениям в растлении малолетнего, развратных действиях и половом акте с ребенком.

Представитель школьного округа Майами-Дейд сообщил, что Лопес-Мюррей будет уволена в связи с арестом. Учительница проработала в школе Майами четыре года, а в 2017-м признавалась «учителем-новичком года».

В свою очередь адвокат женщины заявил, что его клиентка «является невиновной, пока не доказано обратное», и призвал общественность «не торопиться с выводами и уважать частную жизнь семьи» его подзащитной.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мериленд арестовали 41-летнюю учительницу по подозрению в сексуальных отношениях с учеником. Юноша дал показания в полиции и предоставил сообщения от преподавателя.