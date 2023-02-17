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07:00, 17 февраля 2023Из жизни

Учительница математики попала под суд за совращение 13-летней ученицы

В США учительница попала под арест за секс с 13-летней девочкой

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

В США проходит суд над учительницей математики из штата Канзас, которая попала под арест за совращение девочки-подростка. Об этом сообщает The Wichita Eaglel.

По данным полиции города Уичито, 31-летняя Кристин Ковел несколько раз занималась сексом с 13-летней ученицей в 2018-2019 годах. Из обвинительного заключения следует, что преступления совершались женщиной «во время и после уроков, и как минимум однажды во время экскурсии». Кроме того, детективы получили доступ к электронной переписке Ковел с жертвой, которая насчитывает более 10 тысяч сообщений.

Следователи также обнаружили, что педагог считала, что состоит с ученицей в романтических отношениях, и упрекала ее за то, что она встречается с неким мальчиком.

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О сексуальном насилии со стороны Ковел жертва рассказала только в 2022 году, когда ей исполнилось 16 лет. После этого учительницу, которая уже уволилась из школы и переехала в другой штат, арестовали. Ковел были предъявлены объявления по трем эпизодам непристойных приставаний к лицу, не достигшему 14 лет, однако она отказалась признавать себя виновной в двух из них.

Приговор бывшей учительнице будет вынесен 12 мая. Ей грозит тюремное заключение на срок более пяти лет.

Ранее сообщалось, что канадской учительнице Кристе Граймс, которую бывший ученик обвинил в изнасиловании, удалось избежать наказания. Защита женщины доказала, что молодой человек дал ложные показания.

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Никита Савин
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