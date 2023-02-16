Обвиненная в сексе со школьником учительница избежала наказания

В Канаде оправдали обвиненную в изнасилование ученика преподавательницу Кристу Граймс

Канадской учительнице Кристе Граймс, которую бывший ученик обвинил в изнасиловании, удалось избежать наказания. Об этом сообщает CBC News.

34-летнюю преподавательницу оправдали в ходе судебного заседания в пятницу, 10 февраля. Женщину подозревали в сексуальном контакте с подростком младше 18 лет, который якобы произошел еще в 2018 году в городе Логи-Бей-Мидл-Ков-Аутер-Ков провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

На прошедшем в январе суде сторона обвинения утверждала, что женщина, «пользуясь доверием мальчика и своим вышестоящим положением, касалась своим телом его тела в сексуальных целях». Согласно показаниям школьника, сначала он переписывался с Граймс в мессенджере, а весной 2018 года они якобы встретились «в укромном месте» и занялись сексом, а позже продолжили общение в сети. Переписка не сохранилась, поскольку отправленые сообщения удалялись после прочтения.

Суд согласился с доводами защиты учительницы, которая сумела доказать, что истец намерено распускал слухи в школе, что переспал с ней. Юристы Граймс также указали на то, что молодой человек не смог назвать дату и точное место, где якобы произошел сексуальный контакт, а также постоянно путался в показаниях.

Следователям не удалось найти никаких подтверждений заявлениям истца. Суд принял решение оправдать Кристу Граймс ввиду отсутствия у стороны обвинения доказательств.

Представитель школьного совета школы, где работала Граймс, заявила, что решение суда будет «принято к рассмотрению», однако отказалась ответить на вопрос, будет ли учительница восстановлена в должности.

Ранее сообщалось, что суд в Великобритании оправдал школьную учительницу, обвиненную в непристойной переписке и сексе с 15-летним подростком. Защите преподавательницы удалось доказать, что ученик сам добивался близости ней, а после отказа выдумал историю о сексуальных отношениях.