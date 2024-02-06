Женщина совратила двух 15-летних подростков после ссоры с мужем

Daily Star: в США женщина поссорилась с мужем и совратила двух подростков

В США женщина поссорилась с мужем и совратила двух 15-летних хоккеистов. Об этом сообщает Daily Star.

38-летняя Эллисон Ли Шардин совершила преступление в отеле, в котором в одно время с ней остановилась хоккейная команда подростков из штата Колорадо. Она познакомилась с несколькими спортсменами и рассказала им о проблемах в личной жизни. Позже, согласно судебным документам, она написала одному из хоккеистов в мобильном приложении Snapchat, что поссорилась с мужем и хочет зайти в его номер.

Когда Шардин пришла, в номере было трое подростков. Женщина легла в постель к двум из них и стала разговаривать с ними на сексуальные темы. По словам юных хоккеистов, они чувствовали давление со стороны Шардин, поэтому попросили ее покинуть номер. Тогда женщина продолжила общаться с подростками в сети и даже посетила один из их матчей.

Вскоре о действиях Шардин стало известно полиции. Ее арестовали и обвинили в совершении преступных действий сексуального характера третьей и четвертой степени. В ходе расследования она призналась, что целовала мальчиков. Кроме того, она рассказала, что попросила у них презерватив, однако заявила, что не собиралась заниматься с ними сексом.

В ближайшее время Шардин вынесут приговор. Ее муж подал на развод вскоре после случившегося.

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