Мальчик прикинулся девочкой и разоблачил учителя-педофила

В США школьник прикинулся девочкой в мессенджере и поймал учителя-педофила

В США арестовали учителя из штата Южная Дакота, который отправил четыре фотографии своего пениса мальчику, прикинувшемуся девочкой в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

Под стражу попал 28-летний Закари Кадерабек из города Хьюрон. Учитель-педофил оказался жертвой провокации 14-летнего школьника, который решил отомстить за подругу и поймать его с поличным. Перед этим 12-летняя девочка рассказала, что Кадерабек зафрендил ее в социальной сети, а потом отправил несколько сообщений, которые, по ее словам, вызвали у нее дискомфорт.

После этого мальчик создал фейковый аккаунт в мессенджере Snapchat от имени сестры пострадавшей и пообщался с учителем. Мужчина, узнав, что мнимая сестра учится в шестом классе, написал: «О, значит осталось ждать всего четыре года» и добавил подмигивающий смайлик.

Позже он прислал фотографии своего полового органа и несколько других сообщений сексуального характера. Получив эти доказательства, школьник обратился в полицию. Кадерабека арестовали. Он уже признался в содеянном. Суд над ним состоится 14 января 2025 года.

Ранее в американском штате Мичиган замужнюю многодетную учительницу христианской школы «Жизнь во Христе» признали виновной в преступлениях против половой неприкосновенности 16-летней девушки. Женщина совратила школьницу в 2022 году.