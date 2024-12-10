Замужняя многодетная учительница из христианской школы совратила ученицу

В США учительница христианской школы совратила 16-летнюю ученицу

В американском штате Мичиган замужнюю многодетную учительницу христианской школы «Жизнь во Христе» признали виновной в преступлениях против половой неприкосновенности 16-летней девушки. Об этом сообщает The Argus Press.

Таша Фернет совратила школьницу в 2022 году. Тогда ей было 38 лет, она работала учителем и спортивным тренером и жила с мужем. В мае 2023 года он нашел в ее телефоне интимную переписку с ученицей. В сообщениях они обменивались обнаженными фотографиями и признаниями в любви. Муж Фернет рассказал обо всем родителям жертвы, и те связались с полицией.

Хотя в Мичигане возраст согласия составляет 16 лет, преподавателям запрещено вступать в сексуальные отношения с лицами младше 17 лет. Учительница признала вину, но подчеркнула, что именно ученица стала инициатором их интимных отношений. Она, по словам Фернет, угрожала ей расправой над собой, если та перестанет с ней видеться.

Прокурор обвинил женщину в том, что она не попыталась направить подростка к психологу, а потакала ее желаниям. Сейчас Фернет ожидает приговора.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика частной школы Церкви адвентистов седьмого дня. Администрация школы сразу же уволила женщину, которая преподавала математику и историю с 2016 года.

