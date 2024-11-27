Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:03, 27 ноября 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с 14-летним учеником церковной школы

В США учительница церковной школы из Флориды совратила 14-летнего подростка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика частной школы Церкви адвентистов седьмого дня. Об этом сообщает CBS News.

За решетку попала 35-летняя Кэндис Эллисон Браун из города Уэстон, которая преподавала в церковной школе Sawgrass Adventist School. Ее обвинили по двум пунктам статьи о развратном поведении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также в предоставлении ему вредных материалов посредством электронного устройства.

Пострадавший, которому исполнилось только 14 лет, рассказал следователям, что в период с 1 по 30 июня Браун занялась с ним сексом. Кроме того, она прислала подростку видео, на котором «совершала сексуальный акт» одна. В пятницу, 22 ноября женщина добровольно сдалась полиции и была арестована. Ей назначили залог в 40 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей). Администрация школы сразу же уволила Браун, где она преподавала математику и историю с 2016 года.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

В данный момент расследование продолжается. В полиции полагают, что у женщины были и другие жертвы.

Ранее в США арестовали сотрудницу школы из штата Орегон, которая совратила нескольких учеников. Женщина напоила школьников алкоголем и занялась с ними сексом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО призвало разработать стратегических подход к сдерживанию России. Какие угрозы видят члены альянса?

      Учительница занялась сексом с 14-летним учеником церковной школы

      Россиян предупредили об опасности пропуска завтрака

      Израиль поблагодарил США за соглашение о прекращении огня в Ливане

      В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с беспилотником

      Во Франции проголосовали против сделки ЕС с Латинской Америкой

      В США предрекли расправу над Зеленским в случае его решения остаться на Украине

      Российский морпех рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике

      Меркель призвала НАТО создать систему по сдерживанию России

      Путин назвал объем инвестиций из России в экономику Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше