Учительница занялась сексом с 14-летним учеником церковной школы

В США учительница церковной школы из Флориды совратила 14-летнего подростка

В США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика частной школы Церкви адвентистов седьмого дня. Об этом сообщает CBS News.

За решетку попала 35-летняя Кэндис Эллисон Браун из города Уэстон, которая преподавала в церковной школе Sawgrass Adventist School. Ее обвинили по двум пунктам статьи о развратном поведении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также в предоставлении ему вредных материалов посредством электронного устройства.

Пострадавший, которому исполнилось только 14 лет, рассказал следователям, что в период с 1 по 30 июня Браун занялась с ним сексом. Кроме того, она прислала подростку видео, на котором «совершала сексуальный акт» одна. В пятницу, 22 ноября женщина добровольно сдалась полиции и была арестована. Ей назначили залог в 40 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей). Администрация школы сразу же уволила Браун, где она преподавала математику и историю с 2016 года.

В данный момент расследование продолжается. В полиции полагают, что у женщины были и другие жертвы.

Ранее в США арестовали сотрудницу школы из штата Орегон, которая совратила нескольких учеников. Женщина напоила школьников алкоголем и занялась с ними сексом.

