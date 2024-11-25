38-летняя сотрудница школы напоила подростков алкоголем и занялась с ними сексом

В США 38-летняя сотрудница школы совратила нескольких старшеклассников

В США арестовали сотрудницу школы из штата Орегон, которая совратила нескольких учеников. Об этом сообщает KCBY.

За решетку попала 38-летняя Аманда Роуз Леонардо, которая работала в школе города Игл-Пойнт. Расследование против женщины продолжалось месяц. 21 ноября ее взяли под стражу и обвинили в трех случаях изнасилования подростков. По версии следствия, Леонардо напоила их алкоголем и занялась с ними сексом.

Кроме того, женщину обвинили в предоставлении спиртных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, а также в попытке скрыть от следствия улики преступления. В обвинительном заключении сказано, что «все жертвы были старшеклассниками».

При этом, отдельно отмечается, что обвинения против Леонардо «не связаны с ее работой в школьном округе Игл-Пойнт». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице из штата Мэриленд, которая в 2015 году совратила и несколько раз изнасиловала 14-летнего подростка. Пострадавший обратился в полицию только в 2023 году.

