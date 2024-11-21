Учительница 20 раз занялась сексом с 14-летним учеником

В США учительницу приговорили к 30 годам тюрьмы за совращение 14-летнего ученика

В США вынесли приговор учительнице из штата Мэриленд, которая в 2015 году совратила и несколько раз изнасиловала 14-летнего подростка. Об этом пишет People.

15 ноября суд округа Монтгомери приговорил 32-летнюю Мелиссу Кертис из города Гейтерсберг к 30 годам тюрьмы. Однако женщина проведет за решеткой только год, а затем пять лет будет находиться на испытательном сроке, за нарушение условий которого вернется в заключение.

Расследование против Кертис началось в октябре 2023 года, когда бывший ученик обратился в полицию. По его словам, учительница совратила его в 2015-м, когда ему было 14, а ей — 22 года. Пострадавший утверждал, что женщина занялась с ним сексом в школьном классе, в своем автомобиле, а также у себя дома и в доме его матери. Это, как утверждается в материалах дела, происходило «более 20 раз». Летом бывшая учительница признала себя виновной.

По данным следствия, она проработала в округе Монтгомери около двух лет — до 2017 года. После отбытия наказания Кертис на 25 лет внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Нью-Мексико, которая совратила ученика и просила директора школы не рассказывать ее мужу. Всего против женщины выдвинули семь обвинений.

