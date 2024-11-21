Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 21 ноября 2024Из жизни

Учительница 20 раз занялась сексом с 14-летним учеником

В США учительницу приговорили к 30 годам тюрьмы за совращение 14-летнего ученика
Никита Савин
Никита Савин
Melissa Curtis

Melissa Curtis. Фото: Montgomery County Department of Police

В США вынесли приговор учительнице из штата Мэриленд, которая в 2015 году совратила и несколько раз изнасиловала 14-летнего подростка. Об этом пишет People.

15 ноября суд округа Монтгомери приговорил 32-летнюю Мелиссу Кертис из города Гейтерсберг к 30 годам тюрьмы. Однако женщина проведет за решеткой только год, а затем пять лет будет находиться на испытательном сроке, за нарушение условий которого вернется в заключение.

Расследование против Кертис началось в октябре 2023 года, когда бывший ученик обратился в полицию. По его словам, учительница совратила его в 2015-м, когда ему было 14, а ей — 22 года. Пострадавший утверждал, что женщина занялась с ним сексом в школьном классе, в своем автомобиле, а также у себя дома и в доме его матери. Это, как утверждается в материалах дела, происходило «более 20 раз». Летом бывшая учительница признала себя виновной.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

По данным следствия, она проработала в округе Монтгомери около двух лет — до 2017 года. После отбытия наказания Кертис на 25 лет внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Нью-Мексико, которая совратила ученика и просила директора школы не рассказывать ее мужу. Всего против женщины выдвинули семь обвинений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

      Россиянам назвали способ увеличить пенсию

      В ДНР оценили последствия решения по ударам вглубь России для западных стран

      В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

      Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66

      Кадыров обвинил ВСУ в использовании жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

      Учительница 20 раз занялась сексом с 14-летним учеником

      Врач развеял миф о «зимнем пенисе»

      На Украине объяснили отказ пригласить Зеленского на G20

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше