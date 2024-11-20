Учительница совратила ученика и просила директора школы не рассказывать ее мужу

New York Post: в США замужняя учительница из штата Нью-Мексико совратила ученика

В США арестовали учительницу из штата Нью-Мексико, которая совратила ученика и просила директора школы не рассказывать ее мужу. Об этом пишет New York Post.

30-летнюю Микаэлу Форд взяли под стражу в пятницу, 15 ноября. Женщина работала в школе города Эстансия. Следствие считает, что она занялась сексом с одним из школьников. В общей сложности против Форд выдвинуто семь обвинений, включая сексуальный контакт с проникновением с участием несовершеннолетнего.

Согласно судебным документам, 6 ноября очевидцы заметили, как женщина целовалась с пострадавшим рядом со зданием школы. Сотрудники учебного заведения проверили записи видеокамер и обнаружили «кадры предполагаемого свидания» Форд с подростком.

Когда администрация школы вызвала женщину на беседу, она попросила директора не рассказывать об инциденте своему супругу. Сразу же после этого Форд была «изолирована от учеников», а позже арестована. В данный момент расследование продолжается. Власти отказались обнародовать иные подробности случившегося.

В США учительницу из штата Северная Каролина приговорили к полутора годам тюрьмы за совращение ученика. Женщину приговорили к реальному сроку, несмотря на то, что на момент совершения преступления школьнику исполнилось 18 лет.

