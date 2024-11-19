Учительницу приговорили к 1,5 года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника

WCNC-TV: в США учительница получила полтора года тюрьмы за совращение ученика

В США учительницу из штата Северная Каролина приговорили к полутора годам тюрьмы за совращение ученика. Об этом сообщает WCNC-TV.

27-летнюю Габриэлу Ньюфелд арестовали в конце ноября 2023-го. 23 ноября того года мать 18-летнего школьника заметила, что он не пошел на тренировку по регби. Женщина включила специальное приложение для связи с родными и увидела, что сын находится в местном парке. Американка отправилась туда и застала сына в автомобиле Ньюфелд. Пара занималась сексом. Мать подростка сфотографировала номерной знак машины и тут же позвонила в полицию. Учительницу арестовали на месте происшествия.

Позже выяснилось, что в школе давно ходили слухи о ее романе с учеником. Более того, обоих вызывали на беседу в администрацию по этому поводу. В судебных документах сказано, что Ньюфелд с октября вступала в половые отношения с учеником «как минимум пять, но не более 100 раз».

Несмотря на то, что ученику на момент сексуального контакта уже было 18 лет, закон Северной Каролины разрешает подобное только если сотрудник школы и его подопечный состоят в браке. В данном случае это требование выполнено не было.

В итоге Ньюфелд приговорили к полутора годам тюрьмы и еще трем годам испытательного срока после отбытия заключения.

Ранее в США учительница из совратила 13-летнего мальчика и решила уйти от мужа ради него. В центре разбирательств отказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико из штата Калифорния.

