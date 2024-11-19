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02:01, 19 ноября 2024Из жизни

Учительницу приговорили к 1,5 года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника

WCNC-TV: в США учительница получила полтора года тюрьмы за совращение ученика
Никита Савин
Никита Савин
Gabriela Neufeld

Gabriela Neufeld. Кадр: WCNC / YouTube

В США учительницу из штата Северная Каролина приговорили к полутора годам тюрьмы за совращение ученика. Об этом сообщает WCNC-TV.

27-летнюю Габриэлу Ньюфелд арестовали в конце ноября 2023-го. 23 ноября того года мать 18-летнего школьника заметила, что он не пошел на тренировку по регби. Женщина включила специальное приложение для связи с родными и увидела, что сын находится в местном парке. Американка отправилась туда и застала сына в автомобиле Ньюфелд. Пара занималась сексом. Мать подростка сфотографировала номерной знак машины и тут же позвонила в полицию. Учительницу арестовали на месте происшествия.

Позже выяснилось, что в школе давно ходили слухи о ее романе с учеником. Более того, обоих вызывали на беседу в администрацию по этому поводу. В судебных документах сказано, что Ньюфелд с октября вступала в половые отношения с учеником «как минимум пять, но не более 100 раз».

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Несмотря на то, что ученику на момент сексуального контакта уже было 18 лет, закон Северной Каролины разрешает подобное только если сотрудник школы и его подопечный состоят в браке. В данном случае это требование выполнено не было.

В итоге Ньюфелд приговорили к полутора годам тюрьмы и еще трем годам испытательного срока после отбытия заключения.

Ранее в США учительница из совратила 13-летнего мальчика и решила уйти от мужа ради него. В центре разбирательств отказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико из штата Калифорния.

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