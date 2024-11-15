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02:00, 15 ноября 2024Из жизни

Учительница ушла от мужа к подростку и заявила о готовности сесть в тюрьму ради него

В США учительница совратила 13-летнего мальчика и бросила ради него мужа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США учительница из штата Калифорния, совратившая 13-летнего мальчика, решила уйти ради него от мужа. Об этом сообщает Los Angeles Times.

43-летняя Коллин Джо Матарико работала в одной из школ долины Сан-Фернандо. Сейчас она находится под следствием. Ее обвиняют в том, что она совратила школьника в классе, а затем вынудила его заняться сексом в своей машине.

Сотрудникам полиции удалось получить доступ к перепискам Матарико и школьника. В них женщина заявляла, что бросила мужа ради подростка, и уверяла в готовности сесть в тюрьму, если их поймают.

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Семья бывшей учительницы знала о ее отношениях и молила ее прекратить их. Известно, что у женщины есть двое детей. Следующее судебное заседание Матарико назначено на конец ноября.

Ранее сообщалось, что в США арестовали соцработницу из штата Колорадо, которая совратила ученика. В полиции считают, что пострадавший был единственной жертвой женщины.

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