Устроившую секс-вечеринки для малолетнего сына женщину поймали с детским порно

В США появились новые подробности деятельности Шэннон О'Коннор, которую арестовали за организацию секс-вечеринок для своего 15-летнего сына. Об этом сообщает New York Post.

О'Коннор арестовали в октябре 2021 года. В ее доме в штате Айдахо полицейские обнаружили 12 подростков, которые оставались там на ночь. Вскоре выяснилось, что женщина организовывала алкогольные вечеринки с участием 15-летнего сына и его друзей по школе. На них О'Коннор до беспамятства поила детей виски и водкой и заставляла заниматься сексом. По данным следствия, «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

Теперь 48-летнюю женщину поймали на увлечении детским порно. В частности, она пыталась найти в интернете видео с «пылкими 16-летими девочками». Также американка искала «книги с хорошим сексом подростков». В памяти ее телефона обнаружили порнографические видеоролики с участием несовершеннолетних.

О преступлениях О'Коннор стало известно от девочек, которые были изнасилованы на секс-вечеринках. «Эта женщина просто разорвала мою жизнь на части. Она причинила мне страдания, и ко мне приклеилась репутация "девочки, которую изнасиловали". До конца школы я не избавлюсь от всего этого», — заявила одна из пострадавших.

В данный момент О'Коннор находится в тюрьме. В общей сложности ей инкриминируют 39 уголовных преступлений, среди которых создание опасности для жизни детей и сексуальное насилие над несовершеннолетними. Основной процесс по ее делу начнется 6 ноября. Ожидается, что защита будет настаивать на том, что подростки вступали в половую связь на вечеринках О'Коннор добровольно.

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