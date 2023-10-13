Обвиненная в сексе с 14-летним миллионерша назвала это «шансом стать сильнее»

В Австралии 16 октября начнется очередное судебное заседание по делу наследницы состояния знаменитого коннозаводчика, 46-летней предпринимательницы Саванны Дейсли, которую уличили в сексе с 14-летним ребенком. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед очередным появлением в суде женщина обратилась к своим поклонникам в социальных сетях. Она заявила, что год назад «столкнулась с невзгодами», которые теперь воспринимает как шанс стать сильнее. «Около года назад я столкнулась с бурей личных проблем. Вместо того чтобы страдать, я проснулась однажды и просто решила воспринимать все это как повод вырасти над собой», — написала Дейсли. Женщина также сказала поклонникам, что происходящее с ней в данный момент является одной из несправедливостей, «которые часто подбрасывает нам жизнь».

В июне 2022 года Саванну Дейсли обвинили в том, что она занималась сексом с подростком, а позже пыталась заставить его замолчать. Согласно судебным документам, в мае 2021 года миллионерша четырежды за сутки вступила в сексуальные отношения с пострадавшим, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. После инцидента Дейсли пыталась убедить мальчика никому не говорить о случившемся, мотивируя это заботой о его же безопасности.

Саванна Дейсли является наследницей знаменитого австралийского коннозаводчика Росса Дейсли. Кроме того, она владеет фирмой Smart Cleanse, предоставляющей услуги детокса. Среди клиентов компании много австралийских знаменитостей.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

