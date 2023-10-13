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07:00, 13 октября 2023Из жизни

Обвиненная в сексе с 14-летним миллионерша назвала это «шансом стать сильнее»

Саванна Дейсли

Саванна Дейсли. Кадр: REACTION FR / YouTube

В Австралии 16 октября начнется очередное судебное заседание по делу наследницы состояния знаменитого коннозаводчика, 46-летней предпринимательницы Саванны Дейсли, которую уличили в сексе с 14-летним ребенком. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед очередным появлением в суде женщина обратилась к своим поклонникам в социальных сетях. Она заявила, что год назад «столкнулась с невзгодами», которые теперь воспринимает как шанс стать сильнее. «Около года назад я столкнулась с бурей личных проблем. Вместо того чтобы страдать, я проснулась однажды и просто решила воспринимать все это как повод вырасти над собой», — написала Дейсли. Женщина также сказала поклонникам, что происходящее с ней в данный момент является одной из несправедливостей, «которые часто подбрасывает нам жизнь».

В июне 2022 года Саванну Дейсли обвинили в том, что она занималась сексом с подростком, а позже пыталась заставить его замолчать. Согласно судебным документам, в мае 2021 года миллионерша четырежды за сутки вступила в сексуальные отношения с пострадавшим, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. После инцидента Дейсли пыталась убедить мальчика никому не говорить о случившемся, мотивируя это заботой о его же безопасности.

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Саванна Дейсли является наследницей знаменитого австралийского коннозаводчика Росса Дейсли. Кроме того, она владеет фирмой Smart Cleanse, предоставляющей услуги детокса. Среди клиентов компании много австралийских знаменитостей.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

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    Никита Савин
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