Женщина устроила тайные секс-вечеринки 15-летнему сыну и его друзьям и попалась

Жительницу Калифорнии, 47-летнюю Шэннон О'Коннор (Shannon O'Connor) обвинили в том, что она устраивала секс-вечеринки своему 15-летнему сыну и его несовершеннолетним друзьям. Женщина раздавала детям презервативы и отпаивала их алкоголем, «пока они не начнут падать в обморок», утверждает полиция. Об этом пишет Daily Mail.

Вечеринки проходили втайне от мужа О'Коннор и других родителей: на них присутствовала только сама Шэннон и 14-ти и 15-летние друзья ее сына. Женщина специально покупала несколько бутылок виски и водки и отпаивала этим детей. Кроме того, «она смотрела за половыми актами подростков и смеялась над этим», утверждает следствие.

«Потребовалось множество храбрых детей, которые не побоялись пойти навстречу и раскрыть подробности этого ужасного дела», — заявил окружной прокурор Джефф Розен (Jeff Rosen).

В настоящее время женщине предъявили список из 39 уголовных дел, по которым ее обвиняют следователи.