Десятки участников оргии задержаны за нарушение коронавирусных ограничений

В таиландском городе Бангкок были задержаны десятки участников секс-вечеринки, которая нарушала ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел 24 мая. В полицию поступил сигнал, что в одной из городских саун пройдет оргия. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили несколько мужчин, которые занимались сексом друг с другом. В заведении пахло наркотиками, а при его осмотре были найдены пакетик с метамфетамином, одна таблетка метамфетамина, два шприца и несколько презервативов.

62 участника секс-вечеринки доставили в отделение полиции. У 30 из них в моче были выявлены следы наркотических веществ. Еще 14 человек сами признались в употреблении наркотиков.

Для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в Бангкоке запрещены массовые мероприятия и закрыты бары, спортзалы и массажные салоны. Ожидается, что ограничения сохранятся по меньшей мере до конца мая.

В декабре 2020 года сообщалось, что полиция Бельгии явилась по вызову на ночную вечеринку в баре в Брюсселе и обнаружила оргию с несколькими десятками участников, среди которых оказался консервативный венгерский политик, противник гей-браков Йожеф Сайер.