Непристойные стоны и крики с секс-фестиваля переполошили сельских жителей

Непристойные звуки, доносящиеся с фестиваля свингеров в английском графстве Линкольншир, переполошили местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Четырехдневный фестиваль Swingathon устроили создатели мобильного приложения для свингеров. Организаторы обещали участникам конкурс мокрых футболок, выборы мистера и миссис Свингатон и мероприятия для фетишистов и любителей БДСМ. Попасть на них могли только те, кто заранее купил билет и являлся постоянным пользователем приложения. Утверждается, что было продано около 400 билетов.

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Сразу же после открытия Swingathon местные жители завалили полицию жалобами на крики и стоны, которые мешают им наслаждаться покоем сельской местности. Кроме того, по некоторым данным, свингеры игнорировали правила по борьбе с COVID-19, не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Совет округа Северный Кествен, где проходил фестиваль, подтвердил, что все формальности, связанные с организацией фестиваля, соблюдены, однако его участники должны завершать все активности к 11 часам вечера. Полиция занимается проверкой поступивших жалоб.

Ранее сообщалось, что а Аргентине полицейских, приехавших разгонять подпольную секс-вечеринку, приняли за стриптизеров. Инцидент произошел на ферме в районе города Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес.