Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом

В американском штате Новый Орлеан свингеры устроили съезд на 300 человек и массово заразились на нем коронавирусом. После вечеринки более чем у 40 участников был диагностирован COVID-19. Об этом в своем блоге написал организатор съезда Боб Ханнафонд.

Он отметил, что старался сделать все, чтобы вечеринка была как можно более безопасной. Однако после нее ему один за одним стали приходить сообщения участников о положительном анализе на коронавирус.

По словам Ханнафонда, организаторы вечеринки обеспечивали социальную дистанцию на входе, бесконтактную проверку температуры тела, дезинфекцию, а также давали специальные браслеты тем, кто сдал анализ и сообщил о наличии антител к COVID-19, и тем, кто сообщил о недавнем тесте на вирус с отрицательным результатом.

Однако, как отметил организатор, он не знает достоверно, сколько людей заразилось: не все прошли тестирование и не все из тех, кто прошел, сообщили о результате ему.

В июне секс-фестиваль для свингеров, который должен был стать крупнейшим в Европе, отменили из-за новых правил, введенных на фоне распространения коронавируса.