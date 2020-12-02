Девушка занялась сексом с возлюбленным и попросила оценить ее умения в анкете

Житель Великобритании, 22-летний студент Найл Моран (Niall Moran) рассказал, что вскоре после секса с девушкой получил от нее анкету с просьбой оценить ее умения в постели. Вопросы он опубликовал в Twitter.

По его словам, возлюбленная отправила ему ссылку на анкету, созданную в специальном сервисе опросов Google, через личные сообщения. «Не могу поверить, что переспал с психопаткой», — заметил он. Пост набрал более 33,5 тысячи лайков.

Документ начинается со слов: «Спасибо за трах, теперь оцени, каким тебе показался этот опыт. Благодарю». Вопросы составила девушка по имени Лили (Lily). Так, в анкете просят оценить, насколько она привлекательна и какая ее часть тела — лучшая, с пометкой, что «в данном случае объективировать можно».

Также Лили предлагает оценить впечатления от секса, в том числе орального, поставив оценку от 0 до 10. В конце опросника просят оставить имя заполняющего, но при желании. После публикации твита в комментариях появилась пользовательница с ником _sillylily123, которая опубликовала фото с букетом цветом и конфетами, предположительно, от Морана.

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