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08:30, 2 ноября 2023Из жизни

Женщину признали виновной в организации секс-вечеринок для малолетнего сына

Кадр: True Crime Mysteries / YouTube

В США начался суд над женщиной, которая, как утверждается, устраивала секс-вечеринки для малолетнего сына и его друзей. Об этом сообщает Fox News.

49-летняя Шэннон О’Коннор обвиняется в 63 уголовных преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними и создании угрозы для жизни детей. В ходе процесса присяжные выслушали показания 17 пострадавших, после чего признали женщину виновной.

По версии обвинителей, в течение 2020 года О’Коннор устроила шесть вечеринок для подростков 14-15 лет. На них она поила детей виски и водкой до беспамятства, после чего заставляла заниматься сексом. По данным следствия, женщина «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

О происходящем стало известно от девочек, которые по ее вине подверглись сексуальному насилию. В октябре 2021 года О'Коннор арестовали. В ее доме в штате Айдахо полицейские обнаружили 12 подростков, которые оставались там на ночь.

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Позднее О’Коннор поймали на увлечении детским порно. В частности, она пыталась найти в интернете видео с «пылкими 16-летними девочками». Также американка искала «книги с хорошим сексом подростков». В памяти ее телефона обнаружили порнографические видеоролики с участием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Ирландии присяжные признали 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор виновной в двух случаях «непристойного нападения на ребенка». По версии обвинителей, преступления были совершены в 1985 году, когда учительнице было 24 года, а пострадавшему — 13 лет.

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      Олег Парамонов
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