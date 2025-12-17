Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 17 декабря 2025Экономика

Человечество начнет отказываться от одного энергоносителя

Bloomberg: Потребление угля достигло предела и теперь начнет падать
Кирилл Луцюк

Фото: freepik / Designed by freepik

Мировое потребление угля достигло предела и в ближайшие пять лет будет медленно падать по мере роста популярности сжиженного природного газа и возобновляемых источников энергии. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

По его прогнозам, в 2025 году спрос на этот энергоноситель вырастет на полпроцента и дойдет до рекордных 8 миллиардов 845 миллионов тонн, а затем упадет на три процента к 2030 году. При этом отмечается, что аналитикам было непросто предсказывать дальнейшую динамику, так как в Китае и Индии потребление угля остается высоким. В частности, на долю КНР приходится больше половины мирового потребления. Кроме того, в США в 2025 году использование угля вырастет на восемь процентов.

Ранее сообщалось, что Китай так и не предъявил повышенного спроса на российский уголь в начале зимнего отопительного сезона. Более того, тенденция оказалась прямо противоположной и сопровождается снижением цен. Оказалось, что коммунальные предприятия КНР накопили достаточно запасов и не объявляют новые тендеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok