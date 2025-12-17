Человечество начнет отказываться от одного энергоносителя

Bloomberg: Потребление угля достигло предела и теперь начнет падать

Мировое потребление угля достигло предела и в ближайшие пять лет будет медленно падать по мере роста популярности сжиженного природного газа и возобновляемых источников энергии. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

По его прогнозам, в 2025 году спрос на этот энергоноситель вырастет на полпроцента и дойдет до рекордных 8 миллиардов 845 миллионов тонн, а затем упадет на три процента к 2030 году. При этом отмечается, что аналитикам было непросто предсказывать дальнейшую динамику, так как в Китае и Индии потребление угля остается высоким. В частности, на долю КНР приходится больше половины мирового потребления. Кроме того, в США в 2025 году использование угля вырастет на восемь процентов.

Ранее сообщалось, что Китай так и не предъявил повышенного спроса на российский уголь в начале зимнего отопительного сезона. Более того, тенденция оказалась прямо противоположной и сопровождается снижением цен. Оказалось, что коммунальные предприятия КНР накопили достаточно запасов и не объявляют новые тендеры.