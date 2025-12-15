Реклама

10:24, 15 декабря 2025Экономика

Китай начал откладывать поставки российского угля на потом

«Ъ»: Российские угольщики вместо роста поставок в Китай столкнулись с падением
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ожидаемое в начале зимнего отопительного сезона повышение спроса на российский уголь в Китае не произошло, напротив, наблюдается обратная тенденция, сопровождаемая снижением цен. Об этом со ссылкой на обзор Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Местные коммунальные предприятия накопили достаточно запасов и не объявляют новые тендеры. Более того, они просят отложить поставки уже законтрактованных партий на потом. На ситуацию влияет и замедление промышленной активности, из-за чего даже с текущим уровнем импорта объемы угля на складах ТЭС растут.

По оценке аналитиков, ситуация изменится только после вывода из эксплуатации нерентабельных активов и сокращения избыточных мощностей. В противном случае продолжение падения цен остается базовым сценарием на среднесрочную перспективу.

В первом квартале 2026 года восстановление активности на рынке не ожидается, то есть рассчитывать на повышение доходов от экспорта в Китай российские поставщики не смогут. Аналогичная проблема на начало декабря наблюдается в Индии. Сохранение высокого уровня внутренней добычи снижает потребности страны в импорте.

Управляющий фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отметил, что пока все обстоятельства складываются не в пользу экспортеров. Некоторое улучшение могут принести природные катаклизмы, но развернется тенденция только после закрытия ряда предприятий и формирования дефицита на мировом рынке угля.

Олег Абелев из «Риком-Траст» отметил, что у российских угольщиков нет возможности перенаправить свою продукцию с азиатских рынков, но росту спроса может поспособствовать отправка угля из Австралии в Европу.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин предложил прекратить продавать российский уголь в Китай, поскольку это приносит одни убытки, а использовать топливо для майнинга криптовалют.

