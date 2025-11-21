Убытки кризисной отрасли в России взлетят в три раза

Минэнерго сообщило о росте убытков угольных компаний России до 350 млрд рублей

К концу 2025 года убытки угольных компаний России могут достигнуть 350 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее, а отрицательную доходность к настоящему времени демонстрируют уже три четверти предприятий. Об этом на заседании Госсовета по энергетике заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин, передает ТАСС.

По его словам, 23 компании отрасли уже остановили работу. Добыча угля падает третий год подряд, рост наблюдается только в Якутии — по итогам десяти месяцев регион увеличил производство на миллион тонн.

В 2024 году убыточными оказались 53 процента угольных компаний России, таким образом, с января ситуация существенно ухудшилась. Сальдированный убыток в сфере за первые восемь месяцев 2025 года достиг 263,2 миллиарда рублей.

Еще в середине октября замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов на Российской энергетической неделе говорил, что убытки угольной отрасли достигнут только 300 миллиардов рублей. Таким образом, за месяц оценка совокупных потерь угольщиков увеличилась сразу на 50 миллиардов рублей.

Тогда же издание Financial Times отмечало, что российская угольная отрасль оказалась в худшей ситуации с 1990-х годов. Ее подкосили западные санкции, закрывшие рынок ЕС, падение мировых цен на уголь из-за переизбытка предложения, необходимость предоставлять покупателям скидку из-за тех же санкций и сложности с логистикой внутри страны. Речь идет о недостаточной пропускной способности Восточного полигона, в результате чего из Сибири уголь приходится вести в европейскую часть страны, чтобы потом отправлять его в азиатские страны.