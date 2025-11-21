Экономика
11:52, 21 ноября 2025Экономика

В России заявили о засилье убыточных угольных компаний

Госсовет: В России порядка 70 % угольных предприятий работают в убыток
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В настоящее время порядка 70 процентов российских угольных предприятий вынуждены работать в убыток. О серьезной проблеме заявил руководитель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», глава Якутии Айсен Николаев. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас в отрасли наблюдается острый кризис, посетовал глава российского региона. Сальдированный убыток в сфере за первые восемь месяцев 2025 года достиг 263,2 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза выше итогового результата за весь прошлый год (112,6 миллиарда).

Негативная ситуация оказывает серьезное влияние на поступления в региональные бюджеты, отметил Николаев. Налоговые поступления от угольщиков продолжают падать, что в конечном счете может привести к ухудшению социально-экономического положения ряда субъектов страны, констатировал чиновник.

Дополнительных проблем отрасли доставляет резкое падение отгрузок на ключевом направлении — в Китай. В январе-октябре 2025 года суммарные доходы представителей отрасли от поставок энергоресурса в КНР упали до четырехлетнего минимума и составили 5,6 миллиарда долларов. Динамика фиксируется на фоне импортных пошлин, которые ввели власти азиатской страны в отношении российского угля. Другой крупный покупатель — Индия — сделал ставку на наращивание собственной добычи вместо наращивания закупок из-за рубежа.

Все это вкупе с недостаточно высокой пропускной способностью Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) и дальневосточных портов делает экспорт российского угля все менее выгодным, пояснял аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Без дальнейшего развития железнодорожной и портовой инфраструктуры сложности с экспортом могут увеличиться из-за меньшей рентабельности западного направления, констатировал эксперт.

