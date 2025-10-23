Экономика
10:14, 23 октября 2025Экономика

Поставки российского угля в Китай упали до четырехлетнего минимума

РИА Новости: Доходы России от экспорта угля в КНР упали до 5,6 млрд долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2025 года экспорт российского угля в Китай упал до четырехлетнего минимума и составил 5,6 миллиарда долларов в денежном выражении. О заметном снижении поставок на ключевой рынок сбыта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Китай, являющийся для российских поставщиков угля важнейшим экспортным направлением после почти полного разрыва связей с европейскими импортерами, сокращает закупки уже второй год подряд. В сравнении с тем же периодом 2024 года экспорт просел почти на треть.

Меньше текущих объемов поставки российского угля в Китай были в январе-сентябре 2021 года. Тогда совокупные доходы отечественных компаний от продаж энергоресурса в КНР оценивались в 4,5 миллиарда долларов. Максимальный же показатель за исследуемый период был зафиксирован в 2023 году — тогда покупатели из азиатской страны нарастили закупки до 11,4 миллиарда долларов.

Заметное падение доходов российских угольщиков от сбыта продукции в Китай ставит их в еще более затруднительное финансовое положение на фоне затяжного снижения мировых цен на основные виды угля (энергетический и коксующийся). Проблем добавляет тот факт, что КНР, как и другой крупнейший импортер энергоресурса из РФИндия, активно наращивает собственную добычу, там намерены постепенно сокращать зависимость от зарубежного угля.

Главной проблемой для увеличения поставок российского угля в эти страны аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко называл недостаточно высокую пропускную способность Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) и дальневосточных портов. Без их развития сложности с экспортом могут даже увеличиться из-за меньшей рентабельности западного направления, констатировал эксперт.

