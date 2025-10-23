У продаж угля в мире не увидели перспектив

«Ъ»: Цены на уголь в мире упали на 27 % с начала года до многолетних минимумов

Котировки энергетического угля в мире, и без того находившиеся на многолетних минимумах, в октябре продолжили снижение из-за отсутствия спроса. С начала года в основных портах отгрузки стоимость энергоносителя с калорийностью шесть тысяч килокалорий на килограмм рухнула на 16,8-27 процентов, со ссылкой на данные Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов отметил, что тренд падения цен в среднесрочной перспективе может развернуться только после того, как сократится добыча на нерентабельных предприятиях.

По его мнению, ожидать стабилизации на рынке можно до 2027 года. Поддержку углю окажет энергопотребление со стороны дата-центров, особенно если проявятся задержки с вводом в эксплуатацию мощностей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и усилится геополитическая неопределенность, влияющая на рынок газа.

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев указал, что наибольшие риски наблюдаются в сегменте низкокалорийного угля, поскольку его основные рынки — Китай и Индия — наращивают собственную добычу и сокращают зависимость от импорта.

Российский экспорт может найти поддержку со стороны запроса Индии на коксующийся уголь, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Он напомнил, что страна хочет нарастить производство стали до 300 миллионов тонн, что требует значительных поставок.

Что касается Китая, то с учетом роста своей добычи и небольшой доли импорта интересным для него остаются только поставки отдельных в отдельные припортовые районы, куда выгоднее подвозить уголь по морю.

По словам аналитика по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилла Лысенко, ключевым пунктом для российских угольных компаний, мешающим выдерживать конкуренцию на главных рынках, остаются проблемы с пропускной способностью на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) и дальневосточных портов. Без их развития сложности с экспортом могут даже увеличиться из-за меньшей рентабельности западного направления.

Ранее сообщалось, что к середине октября спрос на российский уголь на рынке Южной Кореи заметно просел из-за активности колумбийских компаний, которые начали предлагать более привлекательные условия. С 1 по 20 октября страна купила 1,1 миллиона тонн угля в России, в то время как в августе — 3,74 миллиона, то есть продажи падают более чем в два раза.