15:47, 22 октября 2025Экономика

Один из крупнейших покупателей российского угля нашел другого продавца

«Ъ»: Колумбия начала вытеснять российские угольные компании с рынка Южной Кореи
Платон Щукин
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

К середине октября спрос на российский уголь на рынке Южной Кореи заметно просел из-за активности колумбийских компаний, которые начали предлагать более привлекательные условия. Об этом со ссылкой на обзор Neft Research пишет «Коммерсантъ».

За первую неделю Колумбия увеличила отгрузки почти в два раза, до 1,3 миллиона тонн, из которых 310,4 тысячи пошло на южнокорейское направление.

В июле Россия отправила в эту страну 2,7 миллиона тонн энергетического угля, что стало максимальным показателем с 2022 года. В августе экспорт вырос до 3,76 миллиона, что позволило российским поставщикам опередить Индонезию, у которой 3,74 миллиона тонн.

Однако в сентябре поставки упали на 14 процентов, а в октябре продолжили падение. С 1 по 20 октября, как указал эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов, Южная Корея купила только 1,1 миллиона тонн угля в России, так что падение, скорее всего, ускорится.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов заметил, что колумбийские поставщики нередко выходят на новые рынки с большими скидками, а отсутствие санкций в конкуренции с российским углем становится для них дополнительным преимуществом. Кроме того, он указал, что южнокорейские компании почти выбрали неофициальный лимит на поставки угля из России, рекомендованный правительством, поэтому на рост продаж рассчитывать не стоит.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко указал, что в сентябре Австралия справилась с внутренними проблемами и нарастила экспорт угля в Южную Корею до 3,64 миллиона тонн, хотя одновременно 20,5 процента экспорта потеряла Индонезия.

Ранее издание Financial Times отмечало, что в середине осени 2025 года российская угольная промышленность находится в худшей ситуации с 1990-х годов из-за низких цен на продукцию, логистических проблем, санкций и отсутствия финансовой устойчивости.

