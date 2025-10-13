В российской отрасли заметили худшую ситуацию с 1990-х

FT: Российская угольная отрасль оказалась в наихудшей ситуации с 1990-х годов

Угольная промышленность оказалась самой пострадавшей в России в результате изменений за последние три года. В настоящее время она находится в худшей ситуации с 1990-х годов, когда шахтерские протесты стали символом кризиса, пишет Financial Times.

По официальным данным, за первые семь месяцев совокупный убыток угольных компаний достиг 225 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем за весь 2024 год. К началу осени закрылись навсегда или на временной основе 23 предприятия, то есть 13 процентов от общего их числа в стране. Под угрозой прекращения добычи находятся еще 53 шахты и разреза.

Отрасль подкосило падение мировых цен на топливо, что связано с ростом собственной добычи крупнейших импортеров, в первую очередь Китая. В среднем стоимость угля в середине осени 2025 года на 78 процентов ниже, чем было на пике в 2022 году.

Отдельно по российским угольщикам ударили санкции, из-за которых покупателям приходится предоставлять скидку, и сложности с логистикой. Наиболее выгодной точкой для экспорта являются терминалы Дальнего Востока, но из-за узких мест на железной дороге значительную часть топлива приходится отправлять из портов европейской части России.

Как указывают в Kpler, производители продолжают экспортировать уголь с убытками для себя, потому что нуждаются в валюте и не могут быстро законсервировать добычу, поскольку это резко увеличит социальные риски в угледобывающих регионах.

Утвержденная в мае правительственная программа поддержки отрасли, указано в материале, оказалась довольно скромной и не сможет компенсировать угольщикам все потери. При этом наихудшая ситуация складывается в Донбассе, где инвесторы пытаются вернуть государству взятые в аренду предприятия, потому что сделать их прибыльными оказалось невозможно.

Ранее сообщалось, что в сентябре экспорт угля упал на пять процентов относительно августа, до 17,1 миллиона тонн. Это минимальный показатель с апреля текущего года.