Экспорт российского энергоносителя упал до минимума

ЦЦИ: По итогам сентября экспорт российского угля упал на пять процентов

По итогам первого месяца осени экспорт российского угля упал на пять процентов относительно августа, до 17,1 миллиона тонн. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Отмечается, что достигнутый результат оказался минимальным месячным показателем с апреля 2025 года. Если же сравнивать с сентябрем прошлого года, то поставки увеличились на 22 процента. С января по сентябрь объем экспорта этого энергоносителя дошел до отметки в 152,6 миллиона тонн. За аналогичный период прошлого года были отгружены 147 миллионов. Год к году рост составил почти четыре процента.

Основными импортерами российского угля в девятый месяц года остались Китай, Южная Корея и Турция. Первый нарастил поставки на три процента, до 7,8 миллиона тонн, а третья на три процента, до 1,2 миллиона тонн. Экспорт в Южную Корею оценивается в 2,7 миллиона тонн.

В конце августа сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года экспорт энергетического угля из России увеличился на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Самый значительный рост зафиксировали на индийском (плюс 33 процента, 10 миллионов тонн) и турецком (плюс 53 процента, 13,9 миллиона тонн) направлениях.