Россия увеличила продажу угля в убыток

«Ъ»: Экспорт энергетического угля из России вырос на 19 % при убытках от продаж

По итогам первого полугодия 2025 года экспорт энергетического угля из России вырос на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Наибольший рост заметен на индийском (плюс 33 процента, 10 миллионов тонн) и турецком (плюс 53 процента, 13,9 миллиона тонн) направлениях. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет «Коммерсантъ».

При этом даже с учетом небольшого роста мировых цен в последнее время получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут только на Дальнем Востоке. Экспорт через порты Юга и Северо-Запада остается убыточным, там отправители терпят убытки в размере 7 и 12 долларов с тонны соответственно.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) приводят другие данные по росту экспорта — 6 процентов за первое полугодие и 7,5 процента за семь месяцев. Директор ЦЦИ Евгений Грачев предположил, что в других данных в продажи энергетического угля включен металлургический. Так, рост экспорта в Индонезии оценивается в 22 процента, до 2,1 миллиона тонн, хотя этой стране энергетический уголь не нужен, она закупает только коксующийся.

По данным Neft Research, в последнюю неделю из-за сокращений экспорта Австралией и пиковым летним спросом в Китае мировые цены на уголь выросли, в том числе на более чем пять процентов подорожало топливо в дальневосточных портах. Тем не менее речь идет о краткосрочных факторах, отмечают аналитики, далее цены, скорее всего, пойдут вниз.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2025 года экспорт казахстанского угля через территорию России увеличился на 38 процентов, до 6,7 миллиона тонн. В отличие от российских угольщиков компании из Казахстана имеют возможность вести поставки через порты Юга и Северо-Запада с прибылью для себя, а из-за сильной недозагруженности терминалы существенно снижают тарифы на перевалку.